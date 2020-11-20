Бывший глава Росграницы приговорен к десяти годам колонии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы приговорил бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова к десяти годам колонии по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Ему также назначен штраф в 1 млн рублей.

Суд установил, что Безделов в 2012-2013 годах в составе созданной им преступной группы, похитил бюджетные средства, выделенные по федеральной целевой программе "Государственная граница Российской Федерации" на реконструкцию пунктов пропуска через границу "Нижнеленинское", "Кяхта", "Выборг", "Забайкальск".

Соучастники Безделова обеспечили победу ЗАО "РосТрансСтрой" на четырех торгах за право заключения госконтрактов на эту реконструкцию, считает следствие. Из денег, перечисленных Управлением федерального казначейства Москвы на исполнение контракта, были похищены 49 851 000 рублей, говорится в пресс-релизе.

Другие участники преступной группы были осуждены в 2017 году.

Безделов руководил Росграницей с августа 2008 года по октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года он был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года - в международный. В октябре 2014 года его задержали в Италии, 5 апреля он был экстрадирован в Россию.

В декабре 2017 года Мещанский суд приговорил бывшего чиновника к девяти годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на обустройство пограничных пунктов пропуска.

В сентябре 2018 года Мосгорсуд сократил Безделову срок приговора с девяти лет до трех. В мае 2019 года он был арестован по новому обвинению.