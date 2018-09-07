Суд сократил до трех лет срок наказания экс-главе Росграницы Безделову за мошенничество

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд пересчитал срок реального лишения свободы осужденному на девять лет заключения за мошенничество бывшему руководителю Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрию Безделову.

"Апелляционным постановлением Мосгорсуда в срок отбытия наказания Безделову зачтен срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета "день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режим", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосруда в пятницу.

В свою очередь адвокат Безделова Борис Кожемякин пояснил, что его подзащитный находился под арестом четыре года, которые, по решению Мосгорсуда, считаются за шесть. Таким образом, в заключении бывшему чиновнику осталось провести три года.

В пресс-службе Мосгорсуда добавили, что еще двое осужденных по делу Безделова - Евгений Чайка и Зураби Катамадзе - после аналогичного перерасчета сроков назначенного им реального лишения свободы были освобождены в зале суда. Другим фигурантам дела сроки наказания по приговору также были приведены в соответствие с поправками в Уголовный кодекс, пояснили в суде.

Приговор Безделову был вынесен Мещанским судом Москвы 29 декабря 2017 года.

Как сообщалось, вступивший в силу 4 июля закон внес поправки в 72 статью УК РФ. Согласно документу, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима и за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Обвинения в мошенничестве

По версии следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Кроме того, следствие полагает, что Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций. С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы более 490 млн рублей бюджетных средств.

Безделов в декабре 2013 года был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года - в международный розыск. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. 5 апреля того же года экс-чиновник был экстрадирован в РФ.