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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
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В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Москве также обновлен антирекорд: за сутки коронавирус нашли у 6 902 человек

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 318 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Накануне, в четверг было 23 610 новых случаев; 18 ноября прирост отмечен на уровне 20 985 случаев COVID-19. До этого в течение нескольких дней регистрировали более 22 тысяч новых случаев в сутки.

В Москве за сутки поставлен абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса: 6 902. Весенний максимум, отмеченный в начале мая, составлял 6 703. Скончались 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умер 461 пациент, по выздоровлению выписаны 24 758. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции, 35 311 умерших и 1 млн 551 тыс. 414 выписанных. Лечение продолжает 453 201 пациент.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, 2 394 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге - это рекордный показатель для города за все время пандемии. Также 887 новых случаев выявлено в Московской области, 444 - в Нижегородской области, 372 - в Свердловской области, 343 - в Карелии, 339 - в Архангельской области, 336 - в Красноярском крае, 312 - в Воронежской области.

Кроме того, 311 случаев зафиксированы в Ростовской области, 298 - в Хабаровском крае, 286 - в Пермском крае, 276 - в Коми, 271 - в Бурятии, по 267 - в Иркутской и Мурманской областях, Забайкальском крае. 238 - в Саратовской области, 235 - в Волгоградской области, 234 - в Ульяновской области, по 233 - в Омской области, Алтайском крае. Еще 230 случаев - в Приморском крае, по 220 - в Якутии, Самарской области, 219 - в Челябинской области, 218 - в Ставропольском крае, 217 - в Кировской области, 209 - в Томской области, по 203 - в Крыму, Ханты-Мансийском АО. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 20 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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