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Для туроператоров РФ изменили правила по возмещению затрат из-за COVID

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране", - рассказали в пресс-службе.

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Правила предоставления господдержки для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов были скорректированы, так как изначально субсидии были предназначены только тем туроператорам, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания.

Как отмечает пресс-служба, "но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше".

Для поддержки туристической отрасли было выделено 3,5 млрд рублей.

Михаил Мишустин Коронавирус Роспотребнадзор

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