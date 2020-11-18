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Туроператоры испугались падения спроса на Стамбул из-за COVID-мер

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Стамбула с 19 ноября вводят ряд новых ограничений из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, туроператоры прогнозируют снижение спроса у российских туристов на поездки в город.

Согласно информации на сайте муниципалитета Стамбула, из-за участившихся случаев заражений с четверга решено перевести на дистанционное обучение слушателей образовательных курсов городских центров ISMEK, закрыть спортзалы и бассейны, а также культурные центры Стамбула (концерты и выступления можно будет посмотреть онлайн). Также с 19 ноября будут закрыты все муниципальные музеи, за исключением объектов под открытым небом.

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"Параллельно с этими мерами для борьбы с эпидемией могут быть предприняты дополнительные меры и закрыто еще больше общественных пространств", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Между тем, во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса. В частности, с 20 ноября в Турции бары, кафе и рестораны будут продавать еду и напитки только на вынос или с доставкой с 10:00 до 20:00, в остальное время будет доступна только доставка. Магазины и торговые центры останутся открытыми, но с ограничениями на часы работы - с 10:00 до 20:00. Также вечером в выходные дни в стране вводится запрет выхода на улицу: с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья и с 20:00 воскресенья до 5:00 понедельника.

Как сообщили "Интерфаксу" туроператоры, подобные ограничения могут негативно сказаться на российском турпотоке в Стамбул, также нужно будет подбирать альтернативные варианты досуга для путешественников.

"Стамбул был, по сути, единственным доступным экскурсионным направлением и бронировался стабильно. Осенние продажи на регулярных рейсах превышали аналогичные периоды на 25%. Прогнозируем, что в связи с вводом ограничений, новые бронирования на ближайшие даты заездов могут затормозиться", - сказали в "Интуристе".

В компании подчеркнули, что они информируют туристов и партнеров о введенных ограничениях.

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В компании "Пегас Туристик" заявили, что туристам предложат альтернативные экскурсии вместо прогулок к достопримечательностям, которые будут закрыты. "Музеи, которые находятся под управлением столичного муниципалитета Стамбула, будут закрыты: Цистерна Базилика, миниатюра, Исторический музей панорама 1453 года, дворец Порфирогенита, цистерна Феодосия, турецкий Всемирный культурный квартал", - уточнила гендиректор туроператора Анна Подгорная.

По ее словам, спрос на направление стабильный, конкретнее можно будет сказать только по итогам недели.

В понедельник в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки достигло наибольших показателей с конца апреля. В Минздраве страны отметили, что пандемия достигла второго пика. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей, почти половина зараженных приходится на Стамбул.

Турция Стамбул

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