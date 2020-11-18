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Среди туристов из РФ за рубежом выявили лишь единичные случаи COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Случаи заболевания коронавирусом во время зарубежного отдыха среди россиян единичны, доля обращений к страховщикам по этому поводу составляет десятые и сотые процента от общего числа застрахованных туристов, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на страховые компании.

По данным СК "Ингосстрах", в период с 1 сентября по 30 октября случаи заражения коронавирусом выявлены у 58 клиентов компании, в то время как страховые полисы выезжающих за рубеж в этот период приобрели 50 тыс. человек, то есть COVID-19 обнаружии у 0,16% туристов. Из них 49 человек обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще 6 случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в ОАЭ, 3 туриста заболели на Мальдивах.

Как отметили в страховой компании ERV, наибольшее число заболевших коронавирусом среди российских туристов выявлено в Турции, поскольку именно там провели свой отпуск 98% россиян.

Из почти 500 тыс. клиентов компании, купивших страховые полисы для отдыха в Турции с августа по октябрь 2020 г., количество обращений по коронавирусу составило порядка 200, то есть примерно 0,04%. Единичные случаи COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ и на Мальдивах.

Как сообщалось, страховой полис ERV покрывает риски, связанные с коронавирусом. В "Ингосстрахе" для этого рекомендуют приобретать расширенную страховку, так как обычный полис не включает лечение от COVID-19. Стоимость лечения заболевания за рубежом, включая госпитализацию, составляет примерно 3 тыс. евро. Если болезнь сопровождается тяжелой формой пневмонии, стоимость медуслуг может увеличиться до 11 тыс. евро.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что с 1 августа 10 тыс. российских туристов вернулись из-за рубежа с коронавирусом, 90% из них - из Турции. При этом, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в третьем квартале 2020 года 98% зарубежных турпоездок россияне совершили в эту страну.

Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
АТОР Коронавирус

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