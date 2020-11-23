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В Кремле объяснили отсутствие поздравлений будущему президенту США

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле намерены дождаться итогов судебных разбирательств вокруг подведения итогов выборов президента США и объявления официальных итогов голосования прежде, чем поздравлять нового главу Белого дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, кто должен назвать нового президента США, чтобы в Москве это посчитали официальным сообщением.

Выборы в США - 2020

"Должен быть уже объявлен избранный президент, и сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого будут официально подведены итоги, но очевидно, что пока этого не произошло", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли его слова то, что в Кремле предпочитают дождаться подведения итогов судебных разбирательств вокруг итогов выборов, Песков сказал: "Конечно. Они должны завершиться, потому что без этого не будет официальных итогов выборов".

Пескова также попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что он пока не планирует поздравлять нового американского лидера, так как по итогам прошлых выборов поздравляли Хиллари Клинтон, которая в итоге не возглавила американскую администрацию.

"В данном случае это фигура речи. Если вы помните, в прошлый раз, когда президентом был в итоге избран Трамп, прогнозы всех американистов и социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хиллари Клинтон. Именно это имел в виду президент. Все фактически говорили уже об этом как о свершившимся факте, но произошло по-другому", - сказал представитель Кремля.

США Дмитрий Песков

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