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Жители Приморья начали обогревать дома с помощью электромобилей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Оставшиеся без электричества жители Приморского края используют свои электромобили как источник питания для телефонов и бытовых приборов.

"Работа сети зарядных станций "РусГидро" в сложной погодной ситуации позволила на прошлой неделе зарядить аккумуляторы почти 900 электромобилей. Их владельцы смогли добраться домой, а также с помощью инвертора подключать к батарее электромобиля бытовые приборы, обогреватели, заряжать ноутбуки и мобильные телефоны", - говорится в сообщении компании.

По оценке экспертов, емкости аккумуляторной батареи автомобиля может хватать для обеспечения минимальных бытовых нужд домохозяйства на срок до 6 - 8 часов.

На электрозаправках "РусГидро" после обрушившегося на регион циклона перестали брать плату с граждан. "На любой из десяти электрических зарядных станций "РусГидро", которые установлены в Приморском крае, владельцы электромобилей могут бесплатно зарядить свой автотранспорт", - отмечается в сообщении.

При этом изначально электрозаправки частично были повреждены во время непогоды.

Подзарядка электромобиля занимает всего несколько минут, полная зарядка - менее получаса.

По данным Минэнерго РФ, 23 ноября в Приморье без электроснабжения остаются порядка 78 тыс. бытовых потребителей в 39 населенных пунктах, в том числе во Владивостоке и Артеме.

Как сообщалось, в ночь на четверг (19 ноября) на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, повреждения каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня.

В домах многих жителей региона нет воды и тепла. На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморский край Русгидро

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