Монголия закрыла часть пунктов пропуска на границе с Россией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Монголия временно закрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Россией для въезда со стороны Бурятии, сообщила в понедельник в пресс-служба Бурятской таможни.

"Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны", - говорится в сообщении.

С 16 ноября по 18 января приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска Кяхта. Также с 16 ноября на неопределенный срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх - Монды.

Пропуск через границу граждан Монголии, пожелавших вернуться на родину из России, а также иностранцев, желающих выехать из Монголии, будет проводиться по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.

Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию. Рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее частично закрылись пункты пропуска на границе с Монголией в Туве и Республике Алтай.