Ученые не выявили SARS-CoV-2 у животных в Новосибирской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ветеринарные врачи и биологи в Новосибирской области ищут биологические ниши, которые потенциально мог бы занять новый коронавирус SARS-CоV-2, сообщил старший научный сотрудник Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сергей Леонов.

"Ветеринарные врачи вместе с биологами занимаются поисками ниш биологических, куда вирус в принципе может уйти, чтобы спрятаться, прижиться. Если один раз он биологический барьер уже перешел, такая вероятность остается. На сегодняшний момент работ проведено очень много, пока не зарегистрировано достоверно ни одного случая, когда вирус бы переходил от одного вида к другому с возникновением заболевания", - сказал он на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре "Интерфакса" во вторник.

В Институте экспериментальной ветеринарии исследуют материал, который приходит от домашней птицы и сельхозживотных, в том числе на наличие нового коронавируса. Кроме того, в других научных организациях проводятся опыты по заражению различных животных коронавирусом, которые могли бы стать резервуаром вируса. "Исследуется все, включая моллюсков, рыб, насекомых, разные виды животных", - добавил он.

Леонов назвал печальным фактом то, что произошло в Дании и Нидерландах, где из-за опасений передачи вируса было уничтожено большое количество норок, что, в конечном счете, привело к резкому падению цен на пушнину и разорению ее производителей.

"По сути, это все явилось результатом торопливости ряда ученых, в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая, чтобы ковид прижился где-то на мелком домашнем животном, на промышленном объекте - это крупный рогатый скот, птица, лошадь, - чтобы при этом сохранилась возможность выйти из этого объекта и заразить человека", - сказал он.

Леонов добавил, что в настоящее время в Новосибирской области норок не разводят, есть ряд хозяйств по разведению песцов и лисиц, там были проведены исследования на носительство коронавируса. "Результат отрицательный", - сказал он.

Ученый также отметил, что потенциальная изменчивость ноSARS-CoV-2 не обязательно влечет за собой необходимость смены вакцины, поскольку набор антигенов у них остается тем же самым.

В качестве примера он привел коронавирусный инфекционный бронхит кур, вакцинация от которого проводится с 60-х годов прошлого века, у этого коронавируса изменения антигенной структуры было зафиксировано только несколько лет назад.

"Это хороший показатель того, что, несмотря на высокую вариабельность вирусов, антигенные структуры у них могут быть стабильными. Именно по этим структурам сейчас и бьют вакцины, которые делают не только в нашей стране, но и в других странах", - сказал он.