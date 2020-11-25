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Власти Приморья предварительно оценили ущерб от циклона в 250 млн руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сумма ущерба от ледяного шторма, обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, превышает 250 млн рублей и может возрасти, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.

В РоссииПравительство РФ выделило Приморью 700 млн руб. из-за ледяного штормаЧитать подробнее

"По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей. На восстановление средств уйдет намного больше. Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются", - сообщила Щербина, которую цитирует пресс-служба правительства региона.

Председатель правительства края добавила, что средства на ликвидацию последствий стихии в достаточном объеме предусмотрены в краевом бюджете, а также направляются из федерального.

Так, в среду депутаты краевого законодательного собрания одобрили внесение изменений в бюджет на текущий год. Поправки предусматривают увеличение краевого резервного фонда для ликвидации последствий ЧС на 900 млн рублей. Эти деньги будут направлены на ликвидацию последствий краевой чрезвычайной ситуации и на борьбу с распространением COVID-19.

Кроме того, ранее в среду Щербина на заседании заксобрания заявила, что правительство России выделило Приморью около 700 миллионов рублей для ликвидации последствий ледяного шторма.

"Кроме того, что нам по линии большой энергетики пришли опоры, технические вещи для восстановления энергетики, нам еще подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн рублей финансовых и материальных ресурсов", - сказала она.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало массовые энерго- и теплоаварии, перебои в работе связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

Восстановительные работы в регионе до сих пор продолжаются.

Приморский край

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