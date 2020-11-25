Правительство РФ выделило Приморью 700 млн руб. из-за ледяного шторма

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Приморский край получит около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий циклона, который обрушился на юг края 19 ноября и привел к массовым энерго- и теплоавариям. Об этом сообщила в среду первый вице-губернатор - председатель правительства Приморья Вера Щербина на заседании Законодательного собрания края.

Она отметила, что правительство края уже согласовало поставку генераторов, дизель-генераторов, кранов и другого необходимого специалистами оборудования для восстановления энергоснабжения.

"Финансовых ресурсов достаточно", - заявила Щербина.

Восстановительные работы

Специалисты Дальневосточной энергетической компании (ДРСК) полностью восстановили электроснабжение в домах жителей района Чуркин Владивостока после аварии на сетях, произошедшей 19 ноября из-за ледяного шторма. В этом районе проживают более 60 тысяч человек.

По сообщению ДРСК, специалисты компании установили три новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района Владивостока, который был обесточен с 20 ноября.

Специалисты Оборонэнерго в среду планируют восстановить энергоснабжение в 40% домах жителей острова Русский, на восстановление всех сетей уйдет еще несколько дней, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. По данным краевых властей на вечер среды, на острове Русский остается без света 1,6 тысячи человек.

Добраться с материковой части Владивостока на остров по-прежнему можно только паромом. Мост на Русский закрыт из-за наледи с субботы. Открыть движение по мосту планировалось в среду. С острова на материк, согласно расписанию, курсирует девять паромов.

В поселке Славянка Хасанского района электроснабжение было возобновлено за счет автономных источников электроснабжения - дизель-генераторов. Сахалинским энергетикам, которые прибыли в Приморье для помощи в ликвидации последствий циклона, предстоит построить новую ЛЭП, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго"(входит в группу "РусГидро") в среду.

"Для восстановления нормальной схемы электроснабжения сахалинским энергетикам предстоит практически заново построить линию электропередачи напряжением 35 кВ, устранить множество повреждений на линиях 10 кВ и 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся в круглосуточном режиме. Энергетикам помогают сотрудники МЧС и военнослужащие.

По данным пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), более 500 военнослужащих в Приморье обеспечивают жителей пострадавших от циклона районов горячим питанием, а также убирают упавшие деревья, столбы, обрабатывают дороги от гололеда.

Как сообщалось, часть жителей Приморья седьмой день остаются без тепла и электроснабжения из-за циклона, который обрушился на край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, разрыв каналов интернет-связи, перебои в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня.

По данным Минэнерго на 19:00 мск 24 ноября, без света на юге края оставались около 57, 4 тыс. жителей, без тепла - около 13, 5 тысяч.