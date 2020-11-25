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ЦИК РФ предложил назначить Наталью Чечину главой избиркома Петербурга

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду предложил назначить члена петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Наталью Чечину на должность председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

"Единогласное голосование (членов ЦИК РФ) - это результат собеседования, которое было проведено с вами, и надежда на то, что городская избирательная комиссия с вашим приходом изменит не только настроение внутри, но и восприятие внешнее", - сказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания, обращаясь к Чечиной.

С учетом предложения ЦИК избирательная комиссия Санкт-Петербурга примет решение о назначении нового председателя.

Центризбирком на заседании 18 ноября предложил назначить главу администрации Курортного района Санкт-Петербурга Чечину членом петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. По словам Булаева, она вошла в состав городской избирательной комиссии по решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

30 сентября ЦИК РФ признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко. В постановлении Центризбирком рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова отметила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

12 ноября губернатор Санкт-Петербурга Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы городской избирательной комиссии Миненко в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Данный подпункт устанавливает основание для досрочной отставки члена комиссии на основании заявления о сложении полномочий.

За день до этого, 11 ноября Беглов вручил Миненко орден Почета "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила удивление в связи с награждением.

ЦИК РФ Наталья Чечина

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