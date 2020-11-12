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Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга

Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы городской избирательной комиссии Виктора Миненко.

Постановление за подписью губернатора опубликовано в четверг на сайте Смольного. В тексте документа уточняется, что Миненко освобожден от должности в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Данный подпункт устанавливает основание для досрочной отставки члена комиссии на основании заявления о сложении полномочий.

Накануне пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщила, что Беглов вручил Миненко орден Почета "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность".

"В своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой", - сказали в комиссии.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила удивление фактом награждения.

30 сентября ЦИК РФ признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Миненко. В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова отметила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

Опрошенные "Интерфаксом" члены избиркома сообщили, что пока не собираются в отставку.

Петербург Александр Беглов Виктор Миненко

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