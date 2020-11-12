Беглов освободил от должности главу горизбиркома Петербурга
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы городской избирательной комиссии Виктора Миненко.
Постановление за подписью губернатора опубликовано в четверг на сайте Смольного. В тексте документа уточняется, что Миненко освобожден от должности в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Данный подпункт устанавливает основание для досрочной отставки члена комиссии на основании заявления о сложении полномочий.
Накануне пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщила, что Беглов вручил Миненко орден Почета "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность".
"В своем поздравлении губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой", - сказали в комиссии.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила удивление фактом награждения.
30 сентября ЦИК РФ признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Миненко. В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова отметила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.
Опрошенные "Интерфаксом" члены избиркома сообщили, что пока не собираются в отставку.