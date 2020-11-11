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Памфилову возмутило награждение главы избиркома Петербурга орденом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу награждения орденом Почета председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому в сентябре ЦИК выразила недоверие.

"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие", - сказала Памфилова, слова которой цитирует пресс-служба Центризбиркома.

Она добавила, что право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - заявила Памфилова.

Ранее в среду сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета за заслуги перед государством. Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате горизбиркома, награждение состоялось по поручению президента РФ с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность".

Центризбирком РФ на заседании 30 сентября признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Миненко. На тот момент ЦИК уже в третий раз поставил горизбиркому "неуд". В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

Позднее Памфилова уточнила, что ЦИК недоволен не всеми членами комиссии. "К ряду членов горизбиркома, представляющих КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР и "Яблоко", у ЦИК претензий практически нет", - отметила она.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов заксобрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы.

Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

В прошлый раз ЦИК признавал неудовлетворительной работу горизбиркома по итогам муниципальных выборов в декабре 2019 года. Тогда несколько оппозиционеров, в частности, сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей. После выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.

ЦИК Элла Памфилова Виктор Миненко

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