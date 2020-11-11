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Беглов наградил главу горизбиркома Петербурга орденом Почета

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил председателю городской избирательной комиссии Виктору Миненко орден Почета, сообщили в аппарате горизбиркома. Награждение прошло по поручению президента "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность".

Беглов отметил, что "работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой", подчеркнули в аппарате.

30 сентября Центризбирком признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома и выразил Миненко недоверие "в связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания".

На тот момент ЦИК уже в третий раз поставил горизбиркому "неуд". Комментируя это решение, председатель ЦИК Элла Памфилова высказала мнение, что Миненко, его заместителю и многим другим членам комиссии было бы "честно и ответственно" написать заявления об увольнении по собственному желанию. В постановлении ЦИК была рекомендация членам горизбиркома сложить полномочия. Опрошенные "Интерфаксом" члены избиркома говорили, что уходить не собираются.

В июне 2020 года в Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. Причем к 13 сентября выборы так и не были организованы.

За год до этого ЦИК признал неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома за массовые нарушения на муниципальных выборах, отметив беспрецедентное количество жалоб. Памфилова тогда обвинила комиссию в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году.

Александр Беглов Петербург Виктор Миненко Центризбирком Элла Памфилова

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