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COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина центра "Вектор", как ожидается, будет давать иммунитет от коронавируса примерно на год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения (количества антител в организме привитого - ИФ) достаточно низкая, что защитный иммунитет будет сохранен еще минимум полгода - это наши планы", - сказал Рыжиков на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что срок годности вакцины - два года при хранении в обычном холодильнике.

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