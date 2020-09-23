Путин обвинил западных партнеров в "хамстве" из-за ситуации с МС-21

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных партнеров поставлять композитные материалы для производства нового гражданского самолета МС-21.

"Ну, ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - сказал Путин на встрече с представителями атомной отрасли в среду.

"Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил президент.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на конец 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".