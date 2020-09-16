Росавиация приступила к сертификации МС-21 с российскими композитами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация приступает к сертификации МС-21 с применением российских полимерных композиционных материалов в основных элементах планера самолета.

Заявка на сертификацию от ПАО "Корпорация Иркут", разработчика и производителя МС-21, зарегистрирована 14 сентября.

"Работы по данной заявке проводятся в рамках импортозамещения. Разработчик самолета планирует заменить композиционные материалы крыла, элементы оперения и центроплана. Разработчик планирует завершить работы к концу 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" представитель Росавиации.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на конец 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".