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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
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Венгерские эксперты приедут в РФ для оценки производства COVID-вакцины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Венгерские эксперты приедут в Россию для оценки производства вакцины от коронавируса на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии уже на следующей неделе, чтобы познакомить с работой лабораторий и производственной части", - сказал Мурашко на брифинге в Будапеште в пятницу.

Он отметил, что контроль за вакциной в России "один из самых передовых". Также, по словам министра, в Венгрии обсуждалось сотрудничество по тест-системам для выявления коронавируса.

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Между тем, в пятницу также стало известно, что власти Венгрии получили документацию к российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Согласно сообщению, венгерские врачи будут наблюдать за тестированием вакцины от COVID-19 в России.

Ранее в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Препарат, разработанный центром имени Гамелеи, был зарегистрирован в России 11 августа. В РФ в настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже привиты.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 27 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус Венгрия Петер Сийярто Спутник V

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