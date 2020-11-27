Венгерские эксперты приедут в РФ для оценки производства COVID-вакцины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Венгерские эксперты приедут в Россию для оценки производства вакцины от коронавируса на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Российская сторона с удовольствием примет специалистов из Венгрии уже на следующей неделе, чтобы познакомить с работой лабораторий и производственной части", - сказал Мурашко на брифинге в Будапеште в пятницу.

Он отметил, что контроль за вакциной в России "один из самых передовых". Также, по словам министра, в Венгрии обсуждалось сотрудничество по тест-системам для выявления коронавируса.

Между тем, в пятницу также стало известно, что власти Венгрии получили документацию к российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто. Согласно сообщению, венгерские врачи будут наблюдать за тестированием вакцины от COVID-19 в России.

Ранее в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Препарат, разработанный центром имени Гамелеи, был зарегистрирован в России 11 августа. В РФ в настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже привиты.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз "Спутника V" поступили от более чем 50 стран.