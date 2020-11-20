Венграм предоставят на выбор несколько вакцин от COVID-19

Они смогут выбирать между препаратами из РФ, Китая, Израиля и из стран Запада

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против коронавируса COVID-19 использовать, сообщают западные СМИ.

По его словам, жители страны "могут выбрать между китайской, российской или израильской вакциной". Кроме того, Венгрия заказала у западных компаний 12 млн доз вакцин от коронавируса, добавил он.

Премьер отметил, что для венгерских властей вакцина прежде всего является вопросом здравоохранения, а не политики.

Ранее сообщалось, что в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Спутник V"

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В России в настоящее время продолжается пострегистрационное исследование "Спутника V" на 40 тыс. добровольцев, из них половина уже вакцинированы.

Промежуточные данные показали эффективность вакцины на уровне 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в группе плацебо и в группе, получившей вакцину). Также в России идет вакцинация групп риска - врачей, учителей. В настоящее время привито около 10 тысяч человек из этой группы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Препарата для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз "Спутника V" в год, отмечали ранее в фонде.