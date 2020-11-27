Учитель из Нальчика попал в реанимацию после инцидента со стрельбой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - После избиения и инцидента со стрельбой учитель школы Нальчика доставлен в реанимационное отделение республиканской клинической больницы, сообщила в пятницу "Интерфаксу" помощник главы Минздрава Кабардино-Балкарии Лилия Шомахова.

У пострадавшего диагностированы сотрясение мозга и челюстно-лицевые травмы, сказала Шомахова.

Инцидент со стрельбой произошел в пятницу в одной из школ столицы Кабардино-Балкарии. По предварительным данным МВД по КБР, между учеником восьмого класса и преподавателем возникло разногласие по поводу учебы. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства.

В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. Затем учитель вышел на улицу за травматическим пистолетом, находившимся в его автомобиле, и вернулся в школу. В результате инцидента со стрельбой пострадали два человека.

По данным регионального Минздрава, один из пострадавших - мужчина, который был ранен из "травмата". Медики уже извлекли пули из мягких тканей. Его жизни ничего не угрожает. Второй пострадавший - это сам учитель.

После инцидента со стрельбой в отношении двух участников конфликта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору)".

В СУ СКР по КБР "Интерфаксу" сообщили, что учитель не был инициатором конфликта со стрельбой. Поводом для конфликта послужили личные неприязненные отношения, которые могли быть связаны с оценкой учебного процесса.