Жители Нальчика осуждены условно за избиение школьного учителя

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино Балкарии городской суд Нальчика приговорил к двум годам условно двух жителей города. Как сообщил представитель суда, суд признал, что они вместе избили школьного учителя, у которого случился конфликт с учеником.

Подсудимые признаны виновными по п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

27 ноября 2020 года в лицее №2 восьмиклассник поругался с учителем. После этого мальчик позвал в школу родственника. Тот пришел в лицей с другом. Они во время урока вызвали учителя в коридор и избили.

Учитель вышел из школы, забрал из машины травматический пистолет, вернулся в здание и начал стрелять.

В результате учитель попал в реанимацию с сочетанной травмой от побоев. Один из нападавших получил пулевое ранение.

Полиция в школу приехала по сигналу о "хлопках" на втором этаже.

Разногласия у ученика с учителем возникли по учебному вопросу.