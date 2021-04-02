Жители Нальчика осуждены условно за избиение школьного учителя
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино Балкарии городской суд Нальчика приговорил к двум годам условно двух жителей города. Как сообщил представитель суда, суд признал, что они вместе избили школьного учителя, у которого случился конфликт с учеником.
Подсудимые признаны виновными по п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
27 ноября 2020 года в лицее №2 восьмиклассник поругался с учителем. После этого мальчик позвал в школу родственника. Тот пришел в лицей с другом. Они во время урока вызвали учителя в коридор и избили.
Учитель вышел из школы, забрал из машины травматический пистолет, вернулся в здание и начал стрелять.
В результате учитель попал в реанимацию с сочетанной травмой от побоев. Один из нападавших получил пулевое ранение.
Полиция в школу приехала по сигналу о "хлопках" на втором этаже.
Разногласия у ученика с учителем возникли по учебному вопросу.