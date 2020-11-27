Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент со стрельбой произошел в пятницу в одной из школ Нальчика.

В МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что в пятницу в дежурную часть поступила информация, что на втором этаже одной из городских школ слышны хлопки, похожие на выстрел. На место выехала следственно-оперативная группа установила. По предварительным данным, между учеником восьмого класса и его преподавателем "произошло разногласие по учебному вопросу". Школьник позвал своих знакомых "для разбирательства с преподавателем", говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, и, вернувшись в школу, выстрелил в воздух.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Участников конфликта доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кабардино-Балкария Нальчик

Новости

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');