Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент со стрельбой произошел в пятницу в одной из школ Нальчика.

В МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что в пятницу в дежурную часть поступила информация, что на втором этаже одной из городских школ слышны хлопки, похожие на выстрел. На место выехала следственно-оперативная группа установила. По предварительным данным, между учеником восьмого класса и его преподавателем "произошло разногласие по учебному вопросу". Школьник позвал своих знакомых "для разбирательства с преподавателем", говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет, и, вернувшись в школу, выстрелил в воздух.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Участников конфликта доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.