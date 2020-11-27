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Два человека пострадали при стрельбе в школе Нальчика

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в Кабардино-Балкарии в результате инцидента со стрельбой в пятницу в одной из школ Нальчика, сообщила "Интерфаксу" помощник главы Минздрава КБР Лилия Шомахова.

"В медучреждение доставлены два человека. Один из них – мужчина, получивший травму вследствие выстрела из травматического оружия. Медики уже извлекли пули из мягких тканей. Его жизни ничего не угрожает. Второй пострадавший также доставлен в медучреждение. Это учитель. У него сочетанная травма", - сказала Шомахова.

По ее словам, состояние второго пострадавшего, получившего травмы в результате избиения, оценивается как средней степени тяжести. Он будет госпитализирован.

Оба пострадавших получили необходимую медпомощь в республиканской клинической больнице, добавила собеседница агентства.

Инцидент со стрельбой произошел в пятницу в одной из школ столицы Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным МВД по КБР, между учеником 8 класса и его преподавателем возникло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем.

В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу за травматическим пистолетом, находившимся в его автомобиле, и вернулся в школу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кабардино-Балкария Нальчик

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