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Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков, ранее получивший выговор от главы Роскосмоса, уволен со своей должности, сообщили в госкорпорации.

"Совет директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") принял решение освободить от занимаемой должности генерального директора Андрея Охлопкова с 27 ноября", - говорится в сообщении.

И.о гендиректора назначен директор филиала ЦЭНКИ - НИИ стартовых комплексов им В.П. Бармина Руслан Мухамеджанов.

В среду стало известно об аресте главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука из-за серьезных недочетов при строительстве первой очереди космодрома "Восточный".

В октябре был арестован директор космического центра "Восточный" Роман Бобков. Он стал фигурантом дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.

Позднее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции "Восточного" Евгения Рогозу и сделал выговоры главе ЦЭНКИ Охлопкову и главному инженеру организации Жуку.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". Сейчас на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

ЦЭНКИ Андрей Охлопков Дмитрий Рогозин Роскосмос

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