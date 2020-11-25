Главного инженера ЦЭНКИ арестовали в Благовещенске

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Главный инженер АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Владимир Жук по решению Благовещенского городского суда Амурской области взят под стражу из-за серьезных недочетов при строительстве первой очереди космодрома "Восточный", следует из материалов суда.

По версии следствия, Жук был причастен к подписанию документов о соответствии построенных объектов первой очереди космодрома "Восточный" требованиям проектной документации. При этом объекты капительного строительства имели критические замечания, выданные Государственным архитектурно-строительным надзором (ГАСН) Минобороны РФ.

Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

По ходатайству следствия при поддержке прокуратуры суд взял главного инженера под стражу на два месяца - до 23 января 2021 года.

В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

Позднее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции Восточного Евгения Рогозу, а также сделал выговоры главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру организации Владимиру Жуку по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме.