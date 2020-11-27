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Рогозин объяснил увольнение главы оператора "Восточного" срывом сроков работ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), курирующего строительство космодрома "Восточный", Андрей Охлопков лишился должности из-за срыва сроков работ, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль как ракетно- космическая требует жесточайшей дисциплины, и, если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, - мне приходится с ним расстаться", - написал Рогозин в фейсбуке.

"Роскосмос" слишком долго находился в расслабленном состоянии, "заснул на лавочке", а теперь проснулся и начал догонять вырвавшихся вперед конкурентов. То, что догоним, есть не только надежда, но и уверенность, но это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать", - добавил он.

ЦЭНКИ входит в состав "Роскосмоса". Предприятие занимается эксплуатацией российских гражданских космодромов - "Байконура" и "Восточного".

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил об увольнении Охлопкова. И.о. гендиректора назначен директор филиала ЦЭНКИ – НИИ стартовых комплексов имени Бармина Руслан Мухамеджанов.

В октябре по итогам производственного совещания на космодроме "Восточный" Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен выговор. Кроме этого по итогам совещания был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.

25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме "Восточный".

"Восточный" – самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Как ранее сообщалось, на космодроме до сих пор не достроен ряд объектов первой очереди.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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