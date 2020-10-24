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Глава дирекции космодрома "Восточный" уволен

Глава дирекции космодрома "Восточный" уволен
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный"" Евгений Рогоза уволен по решению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщается на странице госкорпорации в твиттере.

Кроме того, по итогам докладов на производственном совещании на космодроме "Восточный" Рогозин объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

Ранее в субботу осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме "Восточный".

Роскосмос Восточный Дмитрий Рогозин Евгений Рогоза Андрей Охлопков Владимир Жук

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