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Депутат Госдумы переизбран президентом Ассамблеи православия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов переизбран единогласно председателем Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Заседание, на котором он был переизбран, прошло онлайн в четверг.

Российские представители возглавили также ряд органов в новом составе МАП. Представитель белорусской делегации возглавил один из ключевых комитетов ассамблеи - по сотрудничеству с Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Это Собрание получило статус постоянного наблюдателя при МАП.

Участники заседания высказались против международных санкций и обострения отношений между странами, отмечается в сообщении пресс-службы.

20 июня 2019 года российская делегация участвовала в заседании Генассамблеи МАП в Тбилиси. Оно проходило в здании парламента Грузии. Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов тогда сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

У парламента собрались протестующие против приезда российских депутатов. Там произошли столкновения полиции и митингующих и была попытка штурма здания. Пострадали несколько десятков человек. Оппозиция добилась отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

В Москве объявили, что пребывание в Грузии российских граждан перестало быть безопасным, и поэтому президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий авиаперевозки между Россией и Грузией и продажу туров в Грузию.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
МАП Госдума Сергей Гаврилов Белоруссия Тбилиси Грузия

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