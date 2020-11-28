Около 4 тыс. жителей Приморья остались без света после ледяного шторма

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Приморском крае после циклона и ледяного дождя в целом восстановлено, без света остаются около 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Если на пике стихии без света находились более 180 тыс. человек, сейчас эта цифра составляет около 4 тысяч. Но все равно это много, а многие еще и находятся в транспортной блокаде", - сказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, которого цитирует пресс-служба.

Так, в городе Артеме свет подан во все многоквартирные дома, кроме около 200 частных, в которых проживают почти 600 человек. Восстановить подачу электричества планируется в течение выходных дней.

Самой сложной на данный момент власти называют ситуацию на острове Русском.

"Сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети. Сейчас даже мы говорим не о восстановлении энергетики острова, а о том, что пробиваемся через завалы к этим сетям. Думаю, что благодаря постоянно усиливающейся группировке завтра расчистим все подходы", - отметил глава региона Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

Ожидается прибытие пяти дополнительных бригад ДРСК с высокопроходимыми КАМАЗами-вышками. Также на остров направляются все необходимые для работы ресурсы - кабели, оборудование.

Кампус ДВФУ выразил готовность предоставить свои помещения для временного размещения жителей острова.

Организована работа передвижных полевых кухонь.

Гражданам, в чьих домах на Русском отсутствует свет, доставлено 3,5 тыс. газовых плит, 10 тыс. баллонов, 3,5 тыс. литров воды.

Власти считают, чтобы избежать повторения ситуации, необходимо, в частности, усиливать оснащение электросетевых компаний. Сообщается, что разработана и инвестпрограмма АО "ДРСК", которая предусматривает реконструкцию инфраструктуры региона.

Как сообщалось, циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы.

19 ноября после ледяного шторма обледенел мост на остров Русский, его закрыли 21 ноября. Уехать с Русского можно только паромом. На острове живут несколько тысяч человек. Предположительно, мост откроют 30 ноября.