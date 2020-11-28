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Власти пообещали восстановить электроснабжение на острове Русском за выходные

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии в поселки, расположенные на острове Русском в Приморье, нарушенная из-за ледяного шторма, будет восстановлена за выходные, сообщает пресс-служба правительства края.

"В настоящее время на территории ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Энергетикам для этого необходимо восстановить линию 6 кВ, протяженностью около 10 км. Потребуется очистить подъездные пути и просеки. По оценкам специалистов это займет до двух суток.

К ночи 29 ноября планируется также вернуть электроэнергию в поселки Экипажный и Подножье с населением около 2 тыс. человек, где повреждена линия электропередачи протяженностью 1,5 км. Отмечается, что местность там очень сложная - за 2,5 часа техника проходит лишь около 500 метров.

Наибольший объем работы у энергетиков в тех местах, где сети расположены в лесах. Принято решение усилить бригады, привлекая дополнительные силы, в том числе военнослужащих.

Как сообщалось, в Приморье действует режим ЧС регионального характера в связи с прошедшим ледяным дождем. Движение по мосту на остров Русский временно закрыто. Осуществляется паромное сообщение.

Приморье остров Русский

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