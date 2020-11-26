Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:07Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 60 392 439+632 945

Оценку ущерба от ледяного шторма в Приморье повысили до 266 млн рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, ущерб от ледяного шторма Приморью составил 266 млн рублей, окончательная сумма будет определена после окончания восстановительных работ, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на данные регионального оперштаба по ликвидации ЧС.

25 ноября чиновники называли сумму в 250 млн рублей. Сейчас в 250 млн рублей оценен только ущерб объектам энергетики.

19 ноября циклон принес в регион сильный ветер, осадки и ледяной дождь. Из-за обрывов линий электропередач без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов и почти 181 000 человек в 73 населенных пунктах. На утро 26 ноября без света оставались 15 000 жителей края.

Без отопления оказались больше 48 000 человек, без воды - более 221 000 жителей Владивостока и Артема тогда остались без воды. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались силы МЧС и Минобороны. Восстановительные работы продолжаются.

25 ноября стало известно, что Приморье получит из федерального бюджета около 700 млн рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморье Владивосток МЧС

Новости по теме

Новости

Режим "черного неба" пятый день сохраняется в городах Кузбасса

Введен спецтариф на билеты в купе поезда Москва - Владивосток

Новая энергоавария произошла в крупном жилом районе Владивостока

Что произошло за день: среда, 25 ноября

Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире

Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире
Пандемия коронавируса

Результат COVID-теста теперь можно будет узнать через портал госуслуг

Лидера самой жестокой банды в Карелии осудили на 19 лет

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

Госдума приняла закон о Госсовете

Госдума приняла закон о Госсовете

МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');