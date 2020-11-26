Оценку ущерба от ледяного шторма в Приморье повысили до 266 млн рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, ущерб от ледяного шторма Приморью составил 266 млн рублей, окончательная сумма будет определена после окончания восстановительных работ, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на данные регионального оперштаба по ликвидации ЧС.

25 ноября чиновники называли сумму в 250 млн рублей. Сейчас в 250 млн рублей оценен только ущерб объектам энергетики.

19 ноября циклон принес в регион сильный ветер, осадки и ледяной дождь. Из-за обрывов линий электропередач без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов и почти 181 000 человек в 73 населенных пунктах. На утро 26 ноября без света оставались 15 000 жителей края.

Без отопления оказались больше 48 000 человек, без воды - более 221 000 жителей Владивостока и Артема тогда остались без воды. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались силы МЧС и Минобороны. Восстановительные работы продолжаются.

25 ноября стало известно, что Приморье получит из федерального бюджета около 700 млн рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия.