Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:07Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 60 392 439+632 945

В Первомайском районе Владивостока устранены последствия новой аварии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Первомайском районе Владивостока после новой аварии возобновили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"В настоящее время линия электропередачи 110 кВ включена в работу, электроснабжение потребителей от сетей ДРСК восстановлено в полном объеме", - уточнила компания.

Ранее в четверг жители района остались без света из-за обрыва провода. Уточнялось, что это произошло не на ранее восстановленном участке линии.

Всего в Первомайском районе живет около 60 000 человек. 20 ноября район был обесточен из-за ледяного шторма. Из-за обледенения на проводах и сверхнормативной нагрузки на ЛЭП упало две металлических опоры. Подача электричества была восстановлена только 25 ноября.

Общий ущерб региону из-за ледяного шторма предварительно оценивается в 266 млн рублей.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморье Владивосток ДРСК

Новости по теме

Новости

Режим "черного неба" пятый день сохраняется в городах Кузбасса

Введен спецтариф на билеты в купе поезда Москва - Владивосток

Новая энергоавария произошла в крупном жилом районе Владивостока

Что произошло за день: среда, 25 ноября

Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире

Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире
Пандемия коронавируса

Результат COVID-теста теперь можно будет узнать через портал госуслуг

Лидера самой жестокой банды в Карелии осудили на 19 лет

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

РФ запросила у Польши данные о разговоре братьев Качиньских перед крушением Ту-154

Госдума приняла закон о Госсовете

Госдума приняла закон о Госсовете

МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');