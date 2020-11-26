В Первомайском районе Владивостока устранены последствия новой аварии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Первомайском районе Владивостока после новой аварии возобновили подачу электроэнергии, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"В настоящее время линия электропередачи 110 кВ включена в работу, электроснабжение потребителей от сетей ДРСК восстановлено в полном объеме", - уточнила компания.

Ранее в четверг жители района остались без света из-за обрыва провода. Уточнялось, что это произошло не на ранее восстановленном участке линии.

Всего в Первомайском районе живет около 60 000 человек. 20 ноября район был обесточен из-за ледяного шторма. Из-за обледенения на проводах и сверхнормативной нагрузки на ЛЭП упало две металлических опоры. Подача электричества была восстановлена только 25 ноября.

Общий ущерб региону из-за ледяного шторма предварительно оценивается в 266 млн рублей.