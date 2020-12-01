Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 01.12В России 2 322 056+26 402В мире 63 236 804+506 078

Попова призвала ограничить новогодние праздники в отдельных регионах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Нужно ограничить предновогодние и новогодние мероприятия в регионах, где плохая ситуация с коронавирусом, заявила в президиуме Координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что имеет в виду регионы с высокими темпами прироста заболеваемости, и там, где остаются высокими цифры ежедневной регистрации заболевших. Там ограничительные меры нужно принимать и неукоснительно исполнять, добавила она.

По ее словам, декабрь и предновогодний период является периодом "как всегда более интенсивного общения людей".

Роспотребнадзор подготовит специальные методические рекомендации о том, как его провести. Пока глава ведомства напомнила, что в поездках и путешествиях высоки риски заразиться, и о том, что важно соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и соблюдать все правила и требования.

"И мне очень хочется надеяться, что грамотное проведение праздников и праздничных дней после новогоднего праздника и соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, и сохранить жизни и здоровье населения", - отметила Попова.

Ранее на этом же заседании Попова отметила, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти в 24 субъектах, хотя в целом по стране темпы роста снижаются. В стадии стабилизации, по ее словам, находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три. Она выразила уверенность, что в конечном итоге эпидемия будет побеждена.

Предновогодняя Москва

11
Прохожая на Тверском бульвареДети катаются на карусели на Красной площадиПраздничная инсталляция перед зданием Большого театраПосетители фестиваля "Путешествие в Рождество"Новогодний арт-объект на Патриаршем мостуТеатрализованное представление на Красной площадиСкульптуры белых медведей в Парке ГорькогоНовогодняя ель на Манежной площадиЖители Москвы катаются на катке на ВДНХНовогодние декорации в виде Кремля на площади Киевского вокзалаПредновогодняя Москва
Прохожая на Тверском бульваре
Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости по теме

Новости

СКР опроверг информацию о проверке высказываний Навального

Прокуратура подтвердила отравление школьников антисептиком в Татарстане

Попова сообщила о высокой степени готовности вакцины от ВИЧ

Попова сообщила о высокой степени готовности вакцины от ВИЧ

Мишустин потребовал наказать организаторов концерта в Петербурге

Мишустин потребовал наказать организаторов концерта в Петербурге
Пандемия коронавируса

В 24 регионах РФ продолжился рост заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса

Минздрав особо встревожила ситуация с койками в Петербурге и Калининграде

Минздрав особо встревожила ситуация с койками в Петербурге и Калининграде

Минувшая осень в Петербурге стала рекордно теплой

Минувшая осень в Петербурге стала рекордно теплой

Навального проверят на экстремизм после эфира на "Эхе Москвы"

Навального проверят на экстремизм после эфира на "Эхе Москвы"

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Жалоба на "Дом с маяком" поступила в МВД до закупки хосписом первых наркотиков

Жалоба на "Дом с маяком" поступила в МВД до закупки хосписом первых наркотиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');