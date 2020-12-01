Попова призвала ограничить новогодние праздники в отдельных регионах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Нужно ограничить предновогодние и новогодние мероприятия в регионах, где плохая ситуация с коронавирусом, заявила в президиуме Координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что имеет в виду регионы с высокими темпами прироста заболеваемости, и там, где остаются высокими цифры ежедневной регистрации заболевших. Там ограничительные меры нужно принимать и неукоснительно исполнять, добавила она.

По ее словам, декабрь и предновогодний период является периодом "как всегда более интенсивного общения людей".

Роспотребнадзор подготовит специальные методические рекомендации о том, как его провести. Пока глава ведомства напомнила, что в поездках и путешествиях высоки риски заразиться, и о том, что важно соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и соблюдать все правила и требования.

"И мне очень хочется надеяться, что грамотное проведение праздников и праздничных дней после новогоднего праздника и соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, и сохранить жизни и здоровье населения", - отметила Попова.

Ранее на этом же заседании Попова отметила, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти в 24 субъектах, хотя в целом по стране темпы роста снижаются. В стадии стабилизации, по ее словам, находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три. Она выразила уверенность, что в конечном итоге эпидемия будет побеждена.