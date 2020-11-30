Новосибирское Минкультуры накажут за показ мод без масок

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирский губернатор Андрей Травников раскритиковал руководство областного Минкультуры и Новосибирской филармонии за проведение 14 ноября фестиваля стиля и моды Grand Defile Siberian Couturier.

"Прошло некоторое мероприятие, сбор любителей изящных искусств и высокой моды. Казалось бы, сегодня мы должны культивировать моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие проходило с вызывающим, демонстративным несоблюдением мер санитарной безопасности - без масок, без соблюдения социальной дистанции", - сказал Травников и назвал это недопустимым.

Губернатор поручил своему первому заместителю Юрию Петухову подготовить документы о привлечении виновных, в том числе руководителей министерства и филармонии к дисциплинарной ответственности и лишению части премии.