Суд оставил CEO банка "Траст" Хабарова под домашним арестом до 8 марта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 8 марта 2021 года продлил срок содержания под домашним арестом заместителю президента - председателя правления, главному исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Яков Мастинский.

По его словам, решение суда было вынесено в минувшую пятницу, 27 ноября.

Ранее в ноябре Басманный суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения Хабарову, изначально заключенному под стражу, на домашний арест.

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в начале октября.

По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Изначально дело в отношении Хабарова находилось в производстве столичного главка Следственного комитета (СК), однако 28 октября оно было передано в центральный аппарат ведомства, после чего новый следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Хабарову.