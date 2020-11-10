Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Бывший исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров в Пресненском суде Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю президента-председателя правления, главному исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Яков Мастинский.

Об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие. По словам адвоката, прокуратура поддержала эту просьбу, и Хабарова освободили в зале суда.

Мастинский добавил, что суд не разрешил Хабарову, как о том ходатайствовала защита, дистанционно работать по месту домашнего ареста с помощью внутренней закрытой корпоративной сети "Траста".

Другой адвокат банкира - Владимир Слащев заявил "Интерфаксу", что защита приветствует решение суда и рассчитывает на скорое полное прекращение уголовного преследования Хабарова, так как "ни один гражданско-правовой спор не должен решаться в уголовной плоскости".

"Решение суда об изменении меры пресечения Михаилу Хабарову на домашний арест стало возможным благодаря широкому общественному вниманию, вмешательству деловых объединений и главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Их обращение к президенту РФ Владимиру Путину, а также многочисленные запросы и жалобы со стороны общественных деятелей, депутатов Госдумы, защитников-адвокатов, помогли начать перевод этого процесса в правовое русло", - отметил адвокат.

В пресс-службе Басманного суда сообщили, что срок домашнего ареста Хабарову установлен до 30 ноября.

Пресненский суд Москвы 9 октября по ходатайству следствия арестовал Хабарова до конца ноября. Мосгорсуд признал это решение законным.

Суть обвинения

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление, чтобы он отказался от требований по искам в Лондонском арбитражном суде, второй стороной в которых выступает Богатиков.

Изначально дело в отношении Хабарова находилось в производстве столичного главка Следственного комитета (СК), однако 28 октября оно было передано в центральный аппарат ведомства, после чего новый следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Хабарову.