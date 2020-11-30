Сбербанк запустит кросскатегорийный маркетплейс

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2021 году планирует запустить многокатегорийный маркетплейс, сказал на Дне инвестора первый зампред правления банка Лев Хасис.

"В развитии нашего e-commerce бизнеса мы выделяем следующие ключевые направления. Запуск в 2021 году универсального кросскатегорийного маркетплейса. Завоевание сильных позиций в ключевых категориях, таких как электроника и бытовая техника, одежда и обувь, продукты и товары повседневного спроса, красота и здоровье. Логистика является следующим важным направлением электронной коммерции. А также сервисы, в том числе и финансовые, для продавцов и покупателей товаров на наших маркетплейсах. А также рекомендательные системы и интеграции и синергия с другими нашими сервисами, активами и возможностями", - сообщил он.

"При этом мы не начинаем строить сервис электронной коммерции с нуля. Мы приобрели бесценный опыт создания и успешного вывода на рынок маркетплейса "Беру". Плюс за последние несколько лет в экосистеме Сбера появились и стремительно росли компании, теперь уже занимающие весьма заметные позиции в своих сегментах", - добавил Хасис, отметив, что речь идет о таких сервисах, как "СберМаркет", "Самокат", "СберЛогистика" и так далее.

"Самое главное, что в рамках нашей экосистемы мы дадим мерчантам выход на 100 млн наших розничных клиентов и при необходимости профинансируем рост их бизнеса, предоставим им рыночную аналитику и рекламу. А розничным клиентам мы дадим отличный клиентский опыт, широкий выбор, конкурентные цены и гарантию качества", - сказал он.

"Тем не менее, нам многое еще предстоит создать, построить или приобрести. Наша цель в этой индустрии - по итогам 2023 года войти в ТОП-3 или ТОП-5 игроков рынка с общим оборотом порядка полутриллиона рублей и создать необходимый и прочный инфраструктурный, технологический и маркетинговый задел для последующего завоевания лидерских позиций в российском e-commerce", - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка.