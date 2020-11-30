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В Сбербанке признали, что не достигли целей стратегии по e-commerce

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк не смог достичь целей стратегии по созданию лидирующего игрока в сфере электронной коммерции, но извлек уроки для достижения этих целей в будущем, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис.

"Некоторые наши инициативы развивались не так, как мы планировали изначально. Пожалуй, самым болезненным примером того, что что-то пошло не так, является наша попытка построить в рамках нашей экосистемы значимый бизнес в области электронной коммерции", - сказал Хасис в рамках "Дня инвестора".

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"К сожалению, все три наши попытки реализовать такой проект в рамках нашей предыдущей стратегии закончились неудачно. Мы дважды договорились с потенциальными партнерами, но, увы, не смогли материализовать достигнутые договоренности, а с "Яндексом" мы хотя и смогли запустить и быстро растить совместный бизнес электронной коммерции, но по итогам цивилизованного диалога по разрешению разногласий между нашими компаниями мы продали нашу долю в этом совместном бизнесе. И хотя по итогам мы заработали очень хорошую прибыль, нашу стратегическую цель - построение ведущего игрока в этой важнейшей индустрии - мы пока так и не достигли", - отметил первый зампред правления.

Он не назвал компании, переговоры с которыми не увенчались успехом. Одна из них, по всей видимости, это маркетплейс Ozon, который в рамках подготовки к IPO раскрыл информацию о нереализованном соглашении со Сбербанком. Также СМИ сообщали об интересе Сбербанка к маркетплейсу "М.Видео" - goods.ru.

Хасис подчеркнул, что Сбербанк извлек уроки из этого опыта, самым главным из которых стало переосмысление формата партнерства. "Теперь, осуществляя наши стратегические инвестиции, мы предполагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к контролю и готовы не иметь контроль только в том случае, если сервисы такой компании безусловно, явно и глубоко интегрируются с нашей экосистемой (например, как в СП с Mail.ru - О2О - ИФ)", - заявил топ-менеджер.

Сбербанк Лев Хасис

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