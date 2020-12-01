В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 402 случая в 85 регионах, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Третий день подряд количество новых случаев COVID-19 находится на уровне, превышающем 26 тысяч в сутки. До этого в течение нескольких дней прирост был выше уровня в 27 тысяч случаев.

Третью неделю в РФ отмечается рост числа подтвержденных летальных исходов. Неделю назад число подтвержденных за сутки смертей превысило 500.

При этом продолжается рост количества выписанных. За минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 24 763 пациента, что почти на 5 тысяч больше, чем накануне в понедельник. Максимум по выписанным в РФ отмечался в конце прошлой недели: 28 ноября оперштаб сообщил о 27,3 тыс. выздоровевших.

В Москве за сутки выявлено 6 524 заболевших, скончались 76 пациентов, по выздоровлению выписаны 6 225 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 322 тыс. 056 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 40 464 умерших и 1 млн 803 467 выписанных. Лечение продолжают 478 125 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 697 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 104 - в Московской области, 462 - в Нижегородской области, 427 - в Карелии, 387 - в Архангельской области, 367 - в Свердловской области, 336 - в Красноярском крае, 332 - в Ростовской области, 330 - в Хабаровском крае, 329 - в Воронежской области, 322 - в Вологодской области, 298 - в Пермском крае, 288 - в Коми, 287 - в Мурманской области, 284 - в Челябинской области.

Также 273 случая - в Иркутской области, 266 - в Забайкальском крае, 263 - в Бурятии, 255 - в Самарской области, 254 - в Ульяновской области, 246 - в Саратовской области, 244 - в Омской области, 243 - в Волгоградской области, 241 - в Кировской области, 232 - в Приморском крае, 230 - в Ставропольском крае, 222 - в Алтайском крае, 216 - в Якутии, 215 - в Ханты-Мансийском АО, 214 - в Крыму, 211 - в Ленинградской области, 209 - в Тверской области, 200 - в Новгородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.