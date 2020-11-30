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Почти 95 тыс. москвичей наказали за нарушение самоизоляции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 94,5 тысячи москвичей за весь период режима повышенной готовности были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил в понедельник начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он подчеркнул, что власти непрерывно контролировали соблюдение заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции.

По словам Данчикова, также проверяется соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей - в магазинах, торговых и развлекательных центрах, в общественном транспорте, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах. "В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", - сказал Данчиков.

Кроме того, с 1 сентября в ходе проверок было выявлено более 17,5 тысяч нарушений организациями и предприятиями противоэпидемических требований, сказал руководитель Главконтроля.

Данчиков также сообщил, что за повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 174 юридических лиц.

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