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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:46Заразились
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ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заболевших COVID за неделю

ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заболевших COVID за неделю
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Количество новых случаев заражения COVID-19 во всем мире на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге.

С начала пандемии по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 30 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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