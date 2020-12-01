Почти 1400 пациентов с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице с диагнозом коронавирус в больницы попали 1 376 пациентов, сообщил оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19 в столице во вторник.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся 431 человек. На прошлой неделе число госпитализированных с коронавирусом в отдельные дни превышало 1 600.

За минувшие сутки зарегистрировано 6 524 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Москве достигло 612 248.

Также за сутки от коронавируса вылечились в Москве 6 225 пациентов, общее число выздоровевших достигло 458 409.

В понедельник вечером сообщалось о смерти 76 пациентов с COVID-19 в городе, общее число жертв инфекции достигло 8978.