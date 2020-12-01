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Песков заявил, что президент принимает решения без учета мнения Навального

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин при принятии решений не учитывает позицию оппозиционера Алексея Навального и других оппозиционных сил, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет его публичных призывов к свержению политического строя в РФ после его выступления на радиостанции "Эхо Москвы", и поинтересовались, учитывает ли глава государства при принятии решений позицию Навального и других оппозиционных сил. "Эти позиции не учитываются", - ответил Песков.

При этом пресс-секретарь президента просил уточнить цитату Навального. По данным правоохранительных органов, Навальный сказал следующее: "Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, - такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы проводят в отношении Навального проверку на предмет публичных призывов к свержению политического строя в РФ, прозвучавших 27 апреля в эфире "Эха Москвы". По его данным, проверка проводится по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ).

Вместе с тем, источник считает маловероятным возбуждение уголовного дела. "Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом", - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Статья 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Навальный

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