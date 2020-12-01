Под Омском заразившихся АЧС свиней кормили отходами из "ковидной" больницы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Владелец личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в Омской области, на подворье которого была выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), кормил свиней отходами из "ковидной" больницы, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Ольга Матыка.

Падеж свиней от вируса африканской чумы в подсобном хозяйстве в деревне Березянка Омского района был подтвержден лабораторно 27 ноября, после чего в трех населенных пунктах - деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка, было уничтожено все поголовье свиней - 374 головы. Карантин был введен на территории всего Омского района.

По словам Матыки, хозяин подсобного хозяйства, где был выявлен очаг АЧС, содержал животных "в безобразных условиях" и кормил их не комбикормом, а пищевыми отходами, в том числе, из омской горбольницы N1 им. Кабанова, в которой проходят лечение больные коронавирусом.

"На вопрос, почему вы не кормите свиней комбикормом, зерном или зерноотходами, он сказал, что "это вообще не выгодно", а выгодно ему собирать помои с детских садиков, с ковидной больницы имени Кабанова, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски, не успевающие продать продукцию. Вот это все у него было свалено в кучу, и этим он кормил свиней", - сказала специалист ведомства на пресс-конференции.

Представитель регионального Россельхознадзора подчеркнула, что при этом животные выращивались на продажу. Их продавали на убойном пункте, после чего свинина поступала в торговые точки Омска, Полтавского и Исилькульского районов, а также в Тюменскую область. По словам представителя ведомства, все это мясо своевременно задержали.

Она отметила, что за нарушение правил содержания животных хозяин личного подсобного зозяйства будет привлечен к административной ответственности, при этом его могут оштрафовать на сумму от 3 до 10 тыс. рублей.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора направили письмо в региональный Минздрав, чтобы выяснить, как пищевые отходы из больницы попадали в ЛПХ два раза в неделю.

Между тем, откуда и каким образом вирус АЧС был занесен в подсобное хозяйство жителя Березянки, пока не установлено. Специалист предположила, что африканская чума могла попасть сюда с пациентами больницы имени Кабанова. "Пока мы можем только предполагать. В больнице имени Кабанова лежит много пациентов. Возможно, им передавалась какая-то продукция из других регионов. Территория России неблагополучна по АЧС. У нас много очагов в Самаре, на Дальнем Востоке, в Еврейском автономном округе", - сказала она.

В свою очередь в региональном Минздраве отметили, что пищевые отходы лечебных учреждений на эпидемиологическую обстановку не влияют. При этом ответственность за их своевременную и качественную утилизацию несет подрядная организация, которая занимается вывозом отходов по договору.

"На первом этапе продукты доставляются в хозблок учреждений, после чего - на кухню в объеме, нужном для приготовления пищи. Все продукты имеют сертификаты соответствия. Далее все отходы, которые остаются на кухне, - очистки, скорлупа и прочее - отправляются в мусорные баки. Пациенты с коронавирусом никаким образом не контактируют с кухонной зоной или ее сотрудниками. Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляются на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В последний раз вспышка африканской чумы свиней в Омской области произошла три года назад. Очаги заболевания были зарегистрированы в 42 населенных пунктах 12 муниципальных районов и в Омске. Поголовье свиней сократилось на 20,6 тысячи. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в июле 2017 года, был снят только в ноябре.