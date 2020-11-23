Число вспышек африканской чумы свиней в РФ в этом году достигло 235

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в России с начала года (по 19 ноября) составило 235, из них 84 - среди диких кабанов, 151 - среди домашних свиней в хозяйствах разных форм собственности, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

Активными, то есть теми, где не проведен полный комплекс необходимых мероприятий и не сняты введенные ограничения, остаются 99 вспышек, из них 55 - в популяции домашних свиней, 44 - диких кабанов.

Сославшись на генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, издание также сообщает, что в ноябре вспышки АЧС произошли на крупных предприятиях: в Курской области на ООО "Реут", в Тверской - на ООО "Коралл". "Планируется уничтожить около 20 тыс. и около 50 тыс. голов свиней соответственно", - сказал глава отраслевого союза.

По его словам, поголовье на этих предприятиях было застраховано, но это не отменяет требований биобезопасности. При этом он пояснил, что только прямые убытки от уничтожения поголовья можно рассчитать исходя из 100 рублей за килограмм.

По действующим ветправилам, все свиньи на неблагополучном предприятии подлежат уничтожению, объявляется карантин и проводится масштабная дезинфекция. После снятия карантина еще шесть месяцев действует ряд ограничений, в том числе на вывоз свиней.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. Для человека это заболевание безопасно, но влечет за собой огромный экономический урон, поскольку все животные в очаге заражения должны быть уничтожены.