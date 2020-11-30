Девятилетняя девочка умерла от бешенства в Волгограде

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Девятилетняя девочка из Палассовкого района Волгоградской области скончалась в реанимации в Волгограде через несколько месяцев после укуса больной бешенством собаки, сообщили журналистам в понедельник в областном комитете здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Волгоградскую инфекционную больницу госпитализировали девятилетнего ребенка. По словам родителей девочки, в конце августа ее укусила собака, которая спустя какое-то время умерла. За медицинской помощью они обратились уже после того, как у их дочери стали проявляться первые симптомы болезни. 28 ноября пациентке был поставлен диагноз "бешенство". Весь курс лечения ребенок находился в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным ведомства, последний случай смерти от бешенства в Волгоградской области был зафиксирован в 2013 году.