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ЦБ призвал не допустить бесконтрольного роста долговой нагрузки россиян

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости поддержания розничного кредитования при одновременном контроле за ростом долговой нагрузки населения.

"По итогам 9 месяцев розничное кредитование выросло на 5,9%. Для нас сейчас важно поддержать кредитование, но при этом важно не допускать ситуации, когда долговая нагрузка людей росла бесконтрольно, иначе это будет "медвежья услуга" для тех, кто в дальнейшем не сможет обслуживать долг. Мы снизили надбавки по новым ипотечным кредитам, надбавки зависят от уровня долговой нагрузки заемщиков, и банкам более выгодно выдавать кредиты людям с более низким показателем долговой нагрузки. Таким образом мы сохраняем контроль над ситуацией и поддерживаем рост кредитования", - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Опережающий рост розничного кредитования и потенциальная угроза закредитованности населения беспокоили ЦБ в 2019 году, вынудив его ужесточить макропруденциальное регулирование и ввести показатель долговой нагрузки заемщиков.

Меры ЦБ, а также введенные во втором квартале 2020 года ограничения из-за пандемии коронавируса охладили розничное кредитование, но уже в третьем квартале необеспеченные ссуды возобновили рост.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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