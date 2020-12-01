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Суд Петербурга разберется в санитарной безопасности на концерте Басты

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Невский суд Петербурга зарегистрировал материалы о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении ОАО "Дворец спорта", сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города. Материалы переданы судье и к производству пока не приняты.

27 и 28 ноября в Ледовом дворце (ОАО "Дворец спорта") в Петербурге прошли два концерта рэпера Басты, вызвавшие огромный резонанс из-за большого количества зрителей, которые проигнорировали санитарные нормы, введенные в связи с распространением COVID-19, о чем написали очевидцы в соцсетях.

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Как следует из протокола Роспотребнадзора, на концерте Басты "не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса, а именно: зрители не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, ОАО не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С нарушениями представитель Ледового дворца не согласился. Он отметил, что мероприятие было согласовано с властями. 27 ноября на нем присутствовали 6 306 человек, 28 ноября - 6 208, в то время как общая вместимость Дворца составляет почти 13,5 тыс. человек, добавили в пресс-службе.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга также сообщали, что мероприятие было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты были проданы до вступления в силу новых правил организации продажи, а организатор концерта заменил танцпол на партер с установкой зрительских кресел.

Роспотребнадзор начал по данному факту проверку.

В соцсетях Баста в свою очередь ответил, что организаторы концерта выполнили все требования санитарно-эпидемиологической безопасности, а возникший резонанс объяснил "происками завистников".

Петербург Баста

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